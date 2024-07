Ex-speler KV Mechelen en Lierse trekt op 35-jarige leeftijd nu naar... Seraing

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Nils Schouterden is nog niet van plan de voetbalschoenen aan de haak te hangen. De voormalige middenvelder van onder meer KV Mechelen, Westerlo en Eupen tekende vandaag een contract bij RFC Seraing.

Het hing al een tijdje in de lucht. Schouterden speelde vorig seizoen voor Lierse Kempenzonen, maar zijn contract daar was verlopen. Hij wou echter nog niet afzakken naar een lagere reeks en Seraing toonde al een tijdje interesse.

Hij speelde eerder al bij Eupen, dus de verplaatsing maakte hem niet veel uit. "Ik wilde blijven voetballen en mijn ervaring benutten", legt de speler uit op de website van de club.

"Seraing is een goede club die iets meer dan een jaar geleden nog in de eerste divisie speelde. Het afgelopen seizoen was een beetje ingewikkeld, maar ik ben ervan overtuigd dat de club zich kan herstellen."

"De Challenger Pro League is een goede competitie om jonge spelers te ontwikkelen en te begeleiden, en ik kijk ernaar uit om met de coach te werken en plezier te hebben op het veld van Seraing!"

Schouterden is nog maar de eerste transfer van Seraing, dat negen spelers zag vertrekken. Er mag dus nog het een en ander verwacht worden.