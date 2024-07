'Veelbelovend talent, buitengewone interesse: Europese grootmacht denkt steeds concreter aan Genk-speler Karetsas'

Konstantinos Karetsas van KRC Genk moet één van de meest veelbelovende talenten zijn op onze voetbalvelden. Ondanks zijn jonge leeftijd stak hij vorig seizoen al de neus aan het venster in het Genkse elftal.

Dat is heel wat kenners in Europa niet ontgaan. Zelfs ... Real Madrid niet. Het heeft zich de laatste seizoenen gespecialiseerd in het rekruteren van jonge talenten. Het wil voldoende assertief zijn om de grootste talenten op de planeet te verenigen in Madrid, zelfs al moeten ze op dat punt in hun carrière nog een enorme ontwikkeling ondergaan.

Konstantinos Karetsas zou één van die namen zijn die onder deze categorie valt. De aanvallende middenvelder van Griekse origine brak op zijn 15e door in de Challenger Pro League bij Jong Genk. Hij was daar al snel één van de beteren. Het jonge fenomeen liet met dank aan zijn techniek 6 doelpunten en 5 assists noteren.

Speelkansen in eerste ploeg Genk

Wouter Vrancken nam hem mee op winterstage. Richting het einde van het seizoen leverde Karetsas zelfs zijn eerste assist af in de Jupiler Pro League, in een wedstrijd in de play-offs tegen Antwerp. Ook in de barragematch om het laatste Europees ticket tegen Gent kwam Karetsas opnieuw in actie bij de grote jongens.

Volgens het Griekse Sport 24 staat het jonge toptalent al langer op de radar van Real Madrid, maar volgt de Koninklijke zijn ontwikkeling nu intenser op de voet. De Madrilenen zouden één van de meest concrete kandidaten zijn, moest het tot een uitgaande transfer komen. Afwachten hoe ze daar bij Genk tegenover staan.

Karetsas nog altijd maar 16

Als hij dit seizoen nog kunstjes laat zien in het Belgisch kampioenschap kunnen we dat maar beter koesteren. Het zou gerust kunnen dat hij niet heel lang meer in ons land blijft voetballen, ook al is hij nog maar 16.