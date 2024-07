'Miljoenen stromen binnen in Anderlecht: topspeler op het vliegtuig'

Zeno Debast keerde al vroeger naar huis dan verwacht van het EK. Nu blijven het nog spannende dagen voor de verdediger, die hoopt dat zijn transfer naar Sporting CP snel helemaal officieel is. De deal lijkt wel in de pijplijn te zitten.

Zeno Debast keerde onlangs terug naar België, want zijn EK eindigde bij de Rode Duivels met een sisser tegen de Fransen. Hij verloor met 0-1 van de Fransen en kon zich enkel in de eerste wedstrijd tegen Slovakije doorzetten.

Nu moet de verdediger nog even moeten wachten tot zijn transfer helemaal officieel is. Er wordt namelijk al maanden geschreven over een mogelijke transfer van Debast naar Sporting CP, maar tot op heden is de deal nog steeds niet rond.

Op het vliegtuig naar Portugal

De Belgische verdediger kondigde voor het EK zelf aan dat hij volgend seizoen bij de Portugese kampioen zal spelen. Vader Raf Debast gaf een paar dagen geleden in de Portugese media nog een interview waarin hij zei dat de deal zo goed als rond is.

Debast a chegar a Portugal 🦾🟢 pic.twitter.com/3aGwQTQws6 — MadeInSporting (@SportingMade) July 4, 2024

"We hebben veel vertrouwen in Sporting en dat ze er alles aan zullen doen om Zeno een betere speler te laten worden", klonk het toen. Ondertussen lijkt de deal toch weer een stapje dichterbij te zijn gekomen, zo blijkt.

Zo zou Zeno Debast ondertussen volgens diverse bronnen op het vliegtuig richting Portugal zitten. Daarmee komt de officialisering van de deal steeds dichterbij. We volgen het niveau de komende dagen voor u op de voet.