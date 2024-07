Transfer van Gustaf Nilsson naar Club Brugge verloopt toch niet zo vlot als verwacht: 'eerste bod geweigerd'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge zal nog wat extra moeite moeten doen voor Gustaf Nilsson. Union zou een eerste bod van blauw-zwart hebben afgewezen.

Gustaf Nilsson naar Club Brugge, het leek al allemaal in kannen en kruiken. Maar het is best om toch met twee woorden te blijven spreken.

De Zweedse aanvaller heeft zijn zinnen gezet op een transfer naar Club Brugge, en dat is geweten. De clubs werken aan een transfer, maar het verloopt toch moeizamer dan gedacht.

Volgens Het Nieuwsblad zou Union namelijk een bod van 4,5 miljoen euro geweigerd hebben. De Brusselaars willen hem niet graag verkopen en zouden liefst nog 7 à 8 miljoen euro vangen.

Daarom blijven de clubs nog onderhandelen over de Zweedse spits. Ondertussen is Nilsson wel nog gewoon aan het trainen bij Union SG.