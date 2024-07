'Beerschot heeft galawedstrijd én transfer beet'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Beerschot wil zich richting het nieuwe seizoen klaarzetten en als het even kan uitpakken met een sterke kern. Een topspeler van vorig seizoen lijkt alvast langer te gaan blijven, want er is een permanente deal op komst.

Dirk Kuyt sloot een tijdje terug een overeenkomst met de eigenaar van Beerschot om trainer te blijven. Toen was het uitkijken met welke spelerskern de club in de Jupiler Pro League zal aantreden. “We zitten rond de tafel met vijf jongens die we graag willen verlengen”,klonk het toen.

Het ging over Derrick Tshimanga, Davor Matijas, Marco Weymans en de huurlingen Dean Huiberts en D’Margio Wright-Phillips. Over Dean Huiberts lijkt er ondertussen goed nieuws te gaan komen, want hij lijkt langer te gaan blijven bij Beerschot.

De speler van PEC Zwolle speelde niet mee in de oefenwedstrijd van de Nederlandse ploeg tegen Silkeborg. Volgens diverse bronnen lijkt hij ondertussen op weg naar Beerschot, waar hij een definitief contract kan tekenen.

Galamatch tegen OFI Kreta

Ondertussen is ook duidelijk geworden op de webstek van Beerschot dat De Mannekes een topwedstrijd gaan spelen als galawedstrijd. Er zal gespeeld worden tegen het Griekse OFI Kreta op de memorial Marc Steenackers.

Dat is de traditionele slotwedstrijd van de voorbereiding voor de Ratten van het Kiel. Daarna begint dan de competitie in de Jupiler Pro League. We houden u graag verder op de hoogte van de galawedstrijden én transfers van de Belgische clubs.