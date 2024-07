Ferme domper voor RSC Anderlecht? 'Mondeling akkoord wordt tegengesproken'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Anderlecht zou een mondeling akkoord hebben met Filip Marchwinski. Paars-wit zou de deal voor het einde van het EK willen afronden. Dat was toch alvast het nieuws een paar dagen geleden, maar ...

Momenteel is de selectie nog vrij beperkt bij Anderlecht. Spelers zoals Thomas Delaney of Ludwig Augustinsson wachten op een oplossing voor volgend seizoen, de internationals genieten nog van enkele dagen rust en er is nog geen inkomende transfer gerealiseerd.

Verder is het nog wachten op het antwoord van een aantal huurlingen die mogelijk langer zouden kunnen blijven en er is ook nog de zaak Jan Vertonghen. Gaat hij verder of stopt hij definitief met voetballen, nadat hij al stopte bij de nationale ploeg?

© photonews

Ondertussen was er volgens Sky Sports een mondeling akkoord met ene Filip Marchwinski. Dat is een 22-jarige aanvallende middenvelder die speelt bij Lech Poznan. De Pool heeft net een erg goed seizoen achter de rug met 11 doelpunten en 6 assists over alle competities heen.

Geen contact met Lech Poznan

Transfermarkt schat zijn marktwaarde op zes miljoen euro. Anderlecht zou de deal voor het einde van het EK willen afronden. Maar verschillende andere bronnen spreken het mondelinge akkoord tegen. Volgens La Dernière Heure komt de deal er niet.

Fredberg zou nog geen contact hebben opgenomen met Lech Poznan. En dus is er zeker op clubniveau nog verre van een akkoord. Misschien dat Filip Marchwinski zelf wel een transfer wil gaan proberen te versieren.