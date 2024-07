Burgemeester verzet zich heftig tegen aankomende transfer van 'zijn topclub': "Hier is geen plaats voor criminelen"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Olympique Marseille wil Mason Greenwood contracteren, maar de burgemeester van Marseille, Benoît Payan, wil dit verhinderen.

Greenwood werd eerder bij Manchester United doorgestuurd omwille van huishoudelijk geweld. “Ik wil niet dat mijn club wordt bedekt door de schaamte van iemand die een vrouw slaat,” zegt Payan.

Greenwood, beschuldigd van verkrachting en mishandeling van zijn vriendin, is niet meer welkom bij Manchester United en werd uitgeleend aan Getafe. Voor het volgende seizoen zoekt de Engelse flankspeler een nieuwe club, waarbij Olympique Marseille interesse toont.

Payan stelt echter: “Wat hij heeft gedaan is onaanvaardbaar. Ik heb foto’s gezien die mij hebben geshockeerd. Een vrouw zo verminken is mensonwaardig. Hij verdient geen plaats in de club."

"De normen en waarden van de stad en de club Marseille zijn allesbehalve dat. Moest hij toch spelen voor Olympique Marseille, dan zou dat een schande zijn."

"Ik zou dan ook aan de voorzitter van de club willen vragen om Greenwood niet te tekenen. Onze club bestaat uit mensen die van verschillende achtergronden komen en er is geen plaats voor criminelen.”