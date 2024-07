'JPL-club ziet gedroomde versterking terugkeren naar Afrika'

RSC Charleroi wil in het nieuwe seizoen graag de Relegation Play-off gaan vermijden. Daartoe wil het heel wat versterkingen doen. Eentje liep al een tijdje op proef rond in Het Zwarte Land, maar vertrekt er nu opnieuw.

Ani Elijah van Bugesera FC stond een aantal weken geleden in de belangstelling van Police FC. Ook Charleroi had hem echter op de radar staan en uiteindelijk kwam de speler ook voor een test naar Henegouwen.

De 25-jarige Nigeriaan was de voorbije weken actief op proef bij Charleroi, maar had het wel moeilijk om zich door te zetten. Op de eerste trainingen had hij het klaarblijkelijk moeilijk met het tempo van trainen in België.

Ani Elijah keert terug naar Rwanda

Rwandese media laten ondertussen weten dat de 25-jarige speler terug zou zijn gekeerd naar Rwanda. Daar zal hij opnieuw aansluiten bij Bugesera FC en mogelijk alsnog een transfer kunnen maken naar pakweg Police FC.

© photonews

Charleroi ziet deze zomer heel wat spelers vertrekken en moet dus volop zoeken naar nieuwkomers om een zo concreet mogelijke kern te pakken te krijgen. Van Ani Elijah zal het dus alvast niet gaan komen voor Charleroi.

De Zebra's zullen dus het geweer van schouder moeten gaan veranderen om voor aanvallende versterking te gaan zorgen. We houden het de komende dagen en maanden uiteraard voor u op de voet op.