KRC Genk krijgt weinig geruststellend nieuws over sleutelspeler, zorgen worden groter

Volg KRC Genk nu via WhatsApp!

Hendrik Van Crombrugge moest tegen Charleroi het veld verlaten na slechts tien minuten. De exacte ernst van zijn blessure is nog niet bekend, maar het is niet erg geruststellend.

Racing Genk is op trainingskamp gegaan naar Venray, in Nederlands Limburg. Een week voorbereiding voor de Genkies, drie dagen na een gelijkspel in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Sporting Charleroi.

Tijdens de wedstrijd, na slechts tien minuten spelen, moest Hendrik Van Crombrugge plaats maken voor de jonge Lucca Kiaba, slechts 16 jaar oud, vanwege een blessure.

Direct na de wedstrijd verklaarde Thorsten Fink dat er snel onderzoeken zouden worden uitgevoerd om de exacte ernst van de blessure te kennen. Maar vooralsnog is er nog geen nieuws...

Nog geen details over Hendrik Van Crombrugge

Volgens Het Belang van Limburg was Hendrik Van Crombrugge deze dinsdag nog steeds niet aan het trainen. De kans dat hij woensdag terugkeert, en ook de komende dagen, is klein.

Onze Nederlandstalige collega's voegen eraan toe dat de ernst van de spierblessure van de voormalige doelman van Anderlecht nog niet bekend is. Echter, hoe meer de dagen verstrijken, hoe groter de kans wordt dat Mike Penders het seizoen als basisspeler begint.

Een tegenslag voor Van Crombrugge, die het seizoen zou beginnen als eerste doelman. Maar u weet wat er gebeurt als er een jonge doelman uit de eigen opleiding in doel belandt bij Genk...