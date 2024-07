KRC Genk heeft alweer beet en stelt Kroatisch toptalent voor

KRC Genk heeft alweer beet. De Limburgers kondigden donderdag aan dat een Kroatisch toptalent voor twee seizoen heeft getekend.

KRC Genk is druk bezig op de transfermarkt. De Limburgers hebben al enkele transfer afgerond, en zijn duidelijk niet van plan om te stoppen.

Donderdag kwam de club alweer met transfernieuws. 'Kroatisch toptalent Luka Lukanic tekent een contract voor 2 seizoenen bij KRC Genk, met een optie voor 2 bijkomende seizoenen', klinkt het bij de club.

'De jonge verdedigende middenvelder doorliep de jeugdreeksen in zijn thuisland op de internationaal geroemde academie van Dinamo Zagreb. Afgelopen seizoen werd de linkspoot uitgeleend aan Zrinjski Mostar dat uitkomt in de hoogste divisie in Bosnië en Herzegovina. Daar was hij in 10 wedstrijden goed voor 2 doelpunten en 3 assists', gaat Genk verder op haar website.

Lukanic zal eerst de voorbereiding afwerken met de A-kern, zo zal hij coach Thorsten Fink ook leren kennen. Het is echter wel de bedoeling dat hij volgend seizoen voor Jong Genk speelt.