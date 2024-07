Sam Baro heeft heel duidelijke mening over Mogi Bayat & co

Volg KAA Gent nu via WhatsApp!

Er waait een nieuwe wind door KAA Gent en de Planet Group Arena. En dus is de vraag: wat met Mogi Bayat, de man die de voorbije jaren heel wat transferdeals wist te sluiten voor en met de Buffalo's? Sam Baro laat zich uit over de zaak.

KAA Gent zal ook deze zomer heel wat transfers gaan doen. Toch wil Baro niet gezegd hebben dat de Planet Group Arena een duiventil of een handelshuis gaat worden. Al hoeft het op zich ook geen probleem te zijn.

"Hoeveel spelers zijn er bij Union vertrokken? Het was daar telkens een uitverkoop en kijk wat ze presteerden. Het is een goed teken dat spelers een stap zetten in hun carrière. Het komt er dan op aan toch de stabiliteit te behouden."

© photonews

"Net daarom hebben wij Sven Kums en Julien De Sart verlengd. Ik weet dat uitgaande transfers gevoelig liggen bij de supporters. Dat begrijp ik. Een sterkhouder zien vertrekken, doet pijn. Niemand wil dat. Maar nogmaals: rotatie is noodzakelijk", aldus Sam Baro in Het Laatste Nieuws.

Minder makelaars gebruiken bij transfers

Rest de vraag: welke rol krijgt Mogi Bayat nog in al die transfers? Onder Louwagie (en De Witte) mocht hij veel deals in goede banen leiden, maar dat lijkt nu voorbij. "Bayat zal minder mandaten krijgen, maar hij is wel de makelaar van een aantal spelers."

"Als het nodig is, kan elke makelaar een mandaat krijgen. Maar wij willen absoluut minder met makelaars werken. Alleen als het nodig is én het een meerwaarde biedt zullen we een makelaar inschakelen. Maar dat wordt niet langer de standaard."