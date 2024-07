Een Hazard duikt plots op in ... Noord-Frankrijk

Toch wel een grote verrassing bij de aftrap van de vriendschappelijke wedstrijd tussen Dunkerque en Entente Feignies-Aulnoye: Kylian Hazard staat in de basisopstelling. De voormalige speler van RWDM is op proef bij de Franse club.

Het is nog niet officieel aangekondigd door RWDM, maar Kylian Hazard (28 jaar) is sinds 30 juni een vrije speler en zal zijn avontuur in Molenbeek niet verlengen. De laatste nieuwtjes over hem suggereerden een overstap naar Dender, maar tot op heden is er nog geen concrete ontwikkeling geweest.

Uiteindelijk lijkt het erop dat de broer van Eden zijn weg zal vinden in Frankrijk, net over de grens. Afgelopen zondag stond Kylian Hazard namelijk in de basisopstelling van USL Dunkerque (Ligue 2) voor een testmatch tegen Entente Feignies-Aulnoye.

Op proef in Duinkerke

Felipe Abner heeft deze zomer RWDM al verlaten om naar Dunkerque te gaan en stond ook op het veld tijdens de oefenwedstrijd die eindigde op 0-0. Kylian Hazard werd al na 25 minuten gewisseld. Het is nog onduidelijk of dit verband houdt met een blessure of eerder bedoeld was om de speler, die vorig seizoen bijna volledig miste, meer speelritme te geven.

Hazzard werd opgeleid bij LOSC - net als zijn oudere broer - en toch heeft Kylian Hazard nog nooit als prof in Frankrijk gespeeld. In 2013 tekende hij bij White Star, gevolgd door een hobbelige route die hem bij Ujpest bracht, en vervolgens bij ... Chelsea, bij de U23.

© photonews

Uiteindelijk maakte Kylian naam bij Cercle Brugge, waar hij 68 wedstrijden speelde voor de Vereniging alvorens naar RWDM te gaan waar hij ook indruk maakte met in totaal 32 wedstrijden en daarin 8 goals en 8 assists.

Nadat hij had bijgedragen aan de promotie van RWDM naar D1A, miste Hazard echter het seizoen 2023-2024 vanwege een kruisbandblessure. In de tweede helft van het seizoen werd hij uitgeleend aan Beveren, waar hij slechts 3 wedstrijden aan het einde van het seizoen speelde. Nu wenkt een buitenlands avontuur.