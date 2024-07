STVV maakt zich op voor komst van verdedigende versterking: international legt medische tests af

Volg STVV nu via WhatsApp!

Het lijkt erop dat STVV zeer binnenkort alweer een nieuwe inkomende transfer mag voorstellen. Een Japanse international legt vandaag zijn medische tests af in Limburg.

STVV maakt een zeer drukke zomermercato mee. De club zag al enkele sterkhouders vertrekken, maar is ook haar best aan het doen om versterking te halen.

Matte Smets, Jarne Steuckers, Eric Junior Bocat, Abou Koita en Zion Suzuki vertrokken al. Met Leo Kokubo en Zineddine Belaid werden er ook al wel twee inkomende transfer gedaan.

Maar nu staat er nog een speler op het punt om naar STVV te trekken. Er gaan al een tijdje geruchten rond over de komst van Shogo Taniguchi.

Die transfer lijkt er nu ook echt te komen. Volgens Het Belang van Limburg legt de Japanse international woensdag zijn medische tests af bij de club.

Taniguchi had zijn contract bij Al-Rayyan in Qatar in onderling overleg kunnen verbreken. Er wordt verwacht dat de 33-jarige verdediger donderdag wordt voorgesteld.