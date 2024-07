Anderlecht stopt er geen tijd meer in: deze Deen komt al zeker niet terug naar het Lotto Park

Anderlecht heeft nog geen enkele inkomende transfer kunnen realiseren deze zomer. Er wordt nu wel werk gemaakt van het dossier rond Jan-Carlo Simić.

Anderlecht wil de Serviër heel graag van AC Milan overnemen en doet serieus haar best. Verder heeft paars-wit al wet wat geprobeerd, maar zonder veel succes.

Aan het begin van de mercato werd gemeld dat de Brusselaars graag Thomas Delaney nog eens zouden huren van Sevilla, maar dat zal niet meer gebeuren.

Transferexpert Sacha Tavolieri had eerder al gemeld dat de gesprekken heel moeilijk gingen en op een gegeven moment zelfs stil vielen. De reden was dat hij te duur zou zijn.

Nu komt Tavolieri met meer nieuws. De club zou niet aan zijn salariseisen kunnen of willen voldoen. Anderlecht is nu dus bezig met andere targets en Delaney zal niet terugkeren naar het Lotto Park.

❌🟣 As explained on 6th July, Delaney’s moving away from #RSCA. The salary demands do not match the possibilities of the club, which is currently busy with other priorities. #mercato #JPL https://t.co/qY6D4qu5uk