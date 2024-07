'Raak voor Anderlecht: belangrijke pion komt terug naar het Lotto Park'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Anderlecht wacht op verschillende dossiers en dit begint een beetje urgent te worden. De Brusselaars hoopten vurig om Thomas Delaney en Ludwig Augustinsson te kunnen behouden. De ene lijkt makkelijker te worden dan de andere.

Brian Riemer heeft nog geen competitieve selectie voor het begin van de competitie, dat is een feit. Dit komt door het aflopen van contracten van verschillende spelers en de gehuurde spelers waarvan nog niet bekend is of ze langer zullen blijven.

Kasper Schmeichel tekende ondertussen bij Celtic Glasgow en ook op Thomas Delaney wordt niet meer gerekend. Voor die andere man van Sevilla - Ludwig Augustinsson - is er dan weer veel meer hoop bij Anderlecht.

© photonews

Sevilla wil absoluut salariskosten besparen voor het komende seizoen en dat zou kunnen betekenen dat er concessies worden gedaan. En daar zou RSC Anderlecht wel degelijk kunnen van gaan profiteren in de weken die komen.

Akkoord nabij voor Augustinsson

Zo beweerde Estadio Deportivo al dat Ludwig Augustinsson, die nog maar één jaar contract rest en die twee opeenvolgende uitleenbeurten heeft gehad, mogelijk wordt vrijgegeven van zijn resterende jaar en dus gratis bij RSC Anderlecht kan tekenen.

Volgens Spaanse media zou de deal ondertussen zo goed als in kannen en kruiken zijn. En dus kan Augustinsson een van de komende dagen een nieuw contract gaan tekenen bij paars-wit. Voor Riemer een goede zaak, want naast Vertonghen kan ook de Zweed voor stabiliteit gaan zorgen.