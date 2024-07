Anderlecht wil Jean Butez: meer details gelekt

Het nieuws dat Anderlecht haar oog heeft laten vallen op Jean Butez kwam maandag als een verrassing. Momenteel lijkt een deal nog wel ver weg.

Anderlecht is op zoek naar een nieuwe keeper. Colin Coosemans zal sowieso starten tijdens de eerste wedstrijd van het seizoen, maar die extra doelman komt er sowieso.

Kasper Schmeichel vertrok naar Celtic en Koen Casteels verkoos een avontuur in Saudi-Arabië boven een terugkeer naar België. En dus is paars-wit maar op zoek gegaan naar versterking in eigen land.

Zo zou Anderlecht haar oog hebben laten vallen op Jean Butez. Hij zou bij Antwerp wel mogen vertrekken, aangezien er met Senne Lammens al een vervanger klaar staat.

Volgens transferexpert Sacha Tavolieri zijn de gesprekken nog wel niet concreet. De deal zou bovendien nog lang niet rond zijn.

De Franse doelman speelde sinds zijn komst in 2020 in totaal 168 wedstrijden voor The Great Old. Hij kon zijn doel zelfs 68 keer schoon houden. Zijn marktwaarde wordt op 8 miljoen euro geschat.