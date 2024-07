Details over transfer van Simic naar Anderlecht uitgelekt: dit is hoeveel paars-wit betaalt

Anderlecht kon dinsdag haar eerste zomertransfer voorstellen met Jan-Carlo Simic. De Serviër komt over van AC Milan.

Anderlecht kon dinsdag met trots de eerste aanwinst van de zomermercato voorstellen. Jan-Carlo Simic werd gehaald bij AC Milan.

Niet veel later kwam transferexpert Fabrizio Romano met details over de transfer. Hij deelde mee dat paars-wit zo'n 3 miljoen euro betaalt voor Simic. AC Milan heeft ook 20% doorverkoop kunnen laten opnemen in de deal.

Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt op 5 miljoen euro geschat. Op basis daarvan zouden we dus kunnen stellen dat paars-wit goed werk geleverd heeft.

Jesper Fredberg was dan ook erg blij met de eerste aanwinst. "Nu we Jan Vertonghen hebben vastgelegd voor een extra seizoen, is Jan-Carlo het volgende belangrijke puzzelstuk. Hij is een bijzonder getalenteerde, jonge speler met toch al wat ervaring in een van de grootste competities in Europa", vertelde hij op de clubwebsite.

"Hij past in onze speelstijl: het is een speler die graag de bal heeft en zijn waarde zal hebben in de opbouw, maar is ook agressief en sterk in de duels bij het verdedigen. Het is ook een speler met een volwassen persoonlijkheid voor zijn leeftijd. We zijn dus erg tevreden dat we een jong talent met een mooie toekomst hebben kunnen vastleggen voor de lange termijn", besluit Fredberg.