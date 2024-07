'Eerste ploeg komt bij Royal Antwerp FC langs voor Vincent Janssen'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Vincent Janssen ligt nog tot 2026 onder contract bij Royal Antwerp FC. Toch zou het goed kunnen dat hij het voorbeeld van Mark van Bommel volgt en andere oorden op zoekt.

Bij Royal Antwerp FC staan er nog heel wat spelers op vertrekken. De club heeft de nodige fondsen nodig om zelfbedruipend te worden en dat zal voornamelijk via uitgaande transfers moeten gebeuren.

Dan vallen automatisch de namen van mannen als andela Keita, Michel-Ange Balikwisha, Jurgen Ekkelenkamp en Vincent Janssen. Voor Janssen zou er, zo meldt Het Laatste Nieuws op basis van lokale kranten, de nodige interesse zijn vanuit Mexico.

Te hoge vraagprijs?

Op zich is dat niet vreemd, want Janssen speelde drie seizoenen voor CF Monterrey. Zijn vrouw Talia is ook Mexicaans-Amerikaans, wat de stap een pak eenvoudiger maakt.

De interesse komt er van FC Juarez, die via de nodige tussenpersonen bij Royal Antwerp FC geïnformeerd zou hebben naar de situatie van de Nederlandse spits.

De vraagprijs zou wel eens het grote struikelblok in het dossier kunnen zijn. Volgens Transfermarkt is de aanvaller op dit moment zo’n 8 miljoen euro waard.