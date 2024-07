Ondanks het puntenverlies: Simon Mignolet ziet cruciaal verschil ten opzichte van vorig seizoen

Club Brugge heeft in zijn openingswedstrijd van het nieuwe seizoen meteen punten laten liggen. Simon Mignolet ziet echter wel goede aanknopingspunten.

Club Brugge wilde de fouten van vorig seizoen niet meer maken, namelijk wedstrijden afmaken tegen de 'kleinere' ploegen en zo met een grote achterstand aan de play-offs beginnen. Maar op speeldag één liep het dus al mis.

"We kwamen op voorsprong, maar zakten daarna een beetje in. Net op dat moment scoren zij de enige kans die ze hebben in de tweede helft. Die tegengoal valt een beetje te gemakkelijk, maar het is nu zo."

Mignolet ziet verschil met vorig seizoen

Club begint zo opnieuw met puntenverlies aan het seizoen, is wat het absoluut wilde vermijden. Het speelde een goede eerste helft, met heel veel kansen. Het kreeg wel opnieuw het deksel op de neus.

"Maar er is wel een verschil", zei Mignolet. "Vorig seizoen hadden we het ook vaak lastig tegen een laag blok, maar we gaven ook nog veel weg. Dat is nu niet het geval, we staan stabiel. Behalve de goal geven we weinig weg."

Mignolet sloot af met twee dingen die beter moeten. "In bepaalde fases moeten we de bal sneller laten rondgaan, zodat de jongens die voor gevaar moeten zorgen sneller hun acties kunnen maken. En in tweede instantie dan efficiëntie."