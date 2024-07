Vanhaezebrouck vindt dat Riemer onzin uitkraamt en waarschuwt Anderlecht voor Dreyer

Brian Riemer was de eerste coach dit seizoen die een zege pakte. RSC Anderlecht won met het kleinste verschil van STVV.

Een snertpartij was Anderlecht-STVV. De fans mochten blij zijn dat de match achter gesloten deuren plaatsvond, want daarvoor geld op tafel leggen zou bijzonder zuur geweest zijn.

En toch kwam Riemer als eeuwige optimist op de persconferentie, zo stelde ook analist Hein Vanhaezebrouck vast in Het Nieuwsblad.

“Bij Brian Riemer was het weer de goednieuwsshow, hij had superveel goeie dingen gezien, maar ik vraag me af hoe hij had gereageerd als het 0-0 was gebleven”, klinkt het.

Meer dan een 0-0 had deze match nooit mogen krijgen. Gelukkig trok invaller Mario Stroeykens, duidelijk niet tevreden met zijn rol, Anderlecht over de streep.

Vergelijking met Gift Orban

Vanhaezebrouck is duidelijk nog altijd geen maatjes met Riemer. “Dat ze volgens Riemer pas op het einde van de mercato competitief zullen zijn, vind ik ook onzin. Er zijn inderdaad enkele spelers weg, en het is vooral een aderlating dat Hazard out is, maar als je Stroeykens op de bank hebt zitten, beschik je nog altijd over een zeer degelijke ploeg.”

Offensief kan RSC Anderlecht wel nog een en ander van versterking gebruiken. “Aangezien ze toch niet in Vazquez lijken te geloven en omdat je nu al weet dat het bij Dreyer een stuk minder zal zijn.”

Hij vergelijkt Dreyer zelfs met een ex-speler van KAA Gent. “Vorig seizoen ging elke trap binnen, maar net als bij Gift Orban destijds blijft dat niet duren, zeker omdat de tegenstanders zijn beweging naar binnen intussen kennen en dubbele dekking toepassen.”