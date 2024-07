'Antwerp is klaar om uit te geven: club wil miljoenen betalen voor nieuwe spits'

Antwerp lijkt nog lang niet klaar te zijn op de transfermarkt. The Great Old zou een bod van 4,5 miljoen euro hebben gedaan op een spits.

Antwerp deed al enkele leuke transfers deze zomer. Er worden ook nog wel een paar vertrekkers verwacht, waardoor de club zich best al begint voor te bereiden op de toekomst.

Volgens Mozzart Sport zou Antwerp nu geïnteresseerd zijn in Mihailo Ivanovic, een 19-jarige Serviër. Hij speelt momenteel bij Vojvodina in zijn thuisland.

Het medium meldt dat de interesse zeer concreet is. Antwerp zou zelfs al een bod van 4,5 miljoen euro hebben gedaan op de aanvaller.

Maar The Great Old moet oppassen, want er is concurrentie. Ook Olympiacos en Zenit Sint-Petersburg hebben namelijk interesse in het talent.

Ivanovic speelde al 41 wedstrijden bij Vojvodina, waarin hij 9 keer tot scoren kwam. Zijn marktwaarde bedraagt, volgens Transfermarkt, 1,25 miljoen euro.