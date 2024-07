'KRC Genk zou smaakmaker kunnen terughalen naar de JPL om El Khannouss te vervangen'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Bilal El Khannouss zou KRC Genk deze zomer kunnen verlaten. De Limburgse club bereidt zich al voor en heeft een vervanger op het oog.

KRC Genk rekent op het vertrek van Bilal El Khannouss. De jonge middenvelder kondigde afgelopen seizoen al aan dat hij deze zomer zou vertrekken.

RB Leipzig is zeer geïnteresseerd en zou genoeg geld willen neerleggen om hem over te nemen. Of de deal doorgaat hangt nog wel van Dani Olmo af.

Racing Genk heeft ondertussen ook al wel een vervanger op het oog. Volgens transferexpert Sacha Tavolieri is de club nog steeds geïnteresseerd in Felix Lemarechal.

Die kennen we natuurlijk nog van bij Cercle Brugge. Hij werd vorig seizoen door AS Monaco uitgeleend aan Cercle, waar hij bijzonder veel indruk maakte.

Genk kan hem zo terug naar de JPL halen. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde vijf miljoen euro. In totaal speelde hij 32 wedstrijden voor Cercle, waarin hij twee keer scoorde en vijf assists gaf.