Stand van zaken: KAA Gent en RSC Anderlecht op volle sterkte na Olympische meevallers, Genk en STVV hebben 'pech'

De groepsfase op de Olympische Spelen in het voetbal is ondertussen achter de rug. En dus kunnen we ook eens de balans opmaken richting de kwartfinales. En ook richting de Belgische ploegen natuurlijk, die mogelijk hun poulains nog wat langer moeten missen.

Vanaf vorige week woensdag stond er opnieuw internationaal voetbal op het programma, 10 dagen na het einde van Euro 2024. Het Olympisch voetbaltoernooi zit ondertussen in de fase van de waarheid, want de groepsfase is er achter de rug.

De Belgian Red Flames wisten zich niet te plaatsen, net als de Rode Duivels. En dus was het vooral uitkijken naar een aantal andere spelers die we kennen vanuit onze competitie. Daarbij gaat het - uiteraard - vooral over jonkies.

Op het Olympisch voetbaltoernooi is er een leeftijdslimiet voor het merendeel van de selectie en dus gaat het eigenlijk bij de mannen over een beloftentoernooi. Daardoor zien we dus ook meteen heel wat toptalenten aan het werk.

Marokko naar de kwarftinales

Marokko heeft heel wat 'Belgen' in de ploeg. Denk maar aan Bilal El Khannouss. Hij zal niet de enige zijn die zijn club zal missen bij de hervatting van de JPL. Genk zal ook verstoken blijven van Zakaria El Ouahdi (22 jaar), terwijl bij Charleroi Mehdi Boukamir (20 jaar) eveneens een olympiër is (8 caps bij de U23 van Marokko).

De Marokkanen konden onder meer stunten tegen Argentinië en zijn met 6 op 9 geplaatst voor de kwartfinales. Die spelen ze vrijdag tegen de Verenigde Staten. Westerlo moet het dus ook nog even doen zonder Griffin Yow.

© photonews

Hij speelt op de Olympische Spelen voor de Verenigde Staten en kan daar zijn marktwaarde nog wat gaan opvijzelen. De voorbije weken bleek dat zowel Club Brugge als Anderlecht namelijk achter zijn veren zitten, net als Feyenoord.

Leo Kokubo, Rihito Yamamoto en Joel Fujita van STVV nemen het ook vrijdag op tegen Spanje in de kwartfinales. Daardoor kunnen ook zij er dit weekend nog niet bij zijn voor De Kanaries en worden ze een extra speeldag gemist.

Meevallers voor Gent en Anderlecht

Beter nieuws is er voor Anderlecht en Gent. Amadou Diawara, middenvelder van RSC Anderlecht, en Mohamed Soumah van KAA Gent zijn uitgeschakeld met Guinee. Nelson Lemaire van Union SG (Dominicaanse Republiek) en Omri Gandelman (KAA Gent, Israël) zijn wél uitgeschakeld in de groepsfase.

Of ze aankomende weekend al beschikbaar zijn? Dat is nog niet helemaal zeker. Maar doordat ze niet meer moeten spelen, kunnen ze wel stilaan opnieuw opgenomen worden in hun respectievelijke ploegen en zich voorbereiden op wat nog gaat komen.