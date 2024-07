Marktwaarde opvijzelen? Deze JPL-spelers doen mee aan Olympische Spelen, waarvan eentje in belangstelling van Anderlecht en Club Brugge

De openingsceremonie in Parijs is pas voor vrijdagavond, maar toch gaan we ondertussen wel al aan de slag met een aantal sporten waarbij een aantal dagen rust tussen de matchen nodig is. Zo denken we aan het rugby én aan het Olympisch voetbaltoernooi.

Vanaf deze woensdag staat er opnieuw internationaal voetbal op het programma, 10 dagen na het einde van Euro 2024. Het Olympisch voetbaltoernooi begint namelijk om 15.00 uur met twee wedstrijden op het programma: Oezbekistan-Spanje en Argentinië-Marokko. De Belgian Red Flames wisten zich niet te plaatsen, net als de Rode Duivels. En dus wordt het vooral uitkijken naar een aantal andere spelers die we kennen vanuit onze competitie. Daarbij gaat het - uiteraard - vooral over jonkies. Op het Olympisch voetbaltoernooi is er een leeftijdslimiet voor het merendeel van de selectie en dus gaat het eigenlijk bij de mannen over een beloftentoernooi. Daardoor zien we dus ook meteen heel wat toptalenten aan het werk. Zo zal Argentinië - Marokko al meteen de aandacht trekken van de volgers van de Jupiler Pro League, aangezien het Olympisch Marokkaans team enkele bekende namen uit onze competitie telt. Met als kopstuk Bilal El Khannouss (20 jaar), die voorlopig nog altijd speler van Genk is en dus het begin van het kampioenschap zal missen. Marokko de ploeg met de meeste 'bekenden'? Hij zal niet de enige zijn die zijn club zal missen bij de hervatting van de JPL. Genk zal ook verstoken blijven van Zakaria El Ouahdi (22 jaar), terwijl bij Charleroi Mehdi Boukamir (20 jaar) eveneens een olympiër is (8 caps bij de U23 van Marokko). Met ex-Unionspeler Saint-Gilloise Oussama El Azzouzi en ex-Anderlechtspeler Benjamin Bouchouari zijn er nog een aantal oude bekenden in de Marokkaanse nationale ploeg. Maar daar hoeft het allemaal niet bij te blijven. © photonews Later vanavond zal Guinee namelijk Nieuw-Zeeland uitdagen (17.00 uur). in de Guinese gelederen zien we de aanwezigheid van Amadou Diawara, middenvelder van RSC Anderlecht, en Mohamed Soumah van KAA Gent. Tegelijkertijd zal Egypte de Dominicaanse Republiek confronteren, waar Nelson Lemaire van Union SG speelt. Daar stopt het overigens niet. Omri Gandelman vertegenwoordigt Israël en KAA Gent, Leo Kokubo, Rihito Yamamoto en Joel Fujita zijn er bij namens Japan en STVV en dan is er nog het geval van Griffin Yow van Westerlo. Griffin Yow klaar voor transfer na de Olympische Spelen? Hij speelt op de Olympische Spelen voor de Verenigde Staten en kan daar zijn marktwaarde nog wat gaan opvijzelen. De voorbije dagen bleek dat zowel Club Brugge als Anderlecht namelijk achter zijn veren zitten, net als Feyenoord. Met goede Olympische Spelen kan hij voor extra geïnteresseerden zorgen of de prijs opdrijven. Hij speelde een prima seizoen bij Westerlo, waardoor er heel wat kapers voor hem op de kust zijn.