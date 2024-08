Verkopen van kapitein Adem Zorgane kan nog een goede zaak zijn voor Charleroi

Adem Zorgane staat op de radar van enkele clubs, waaronder Stade de Reims. Ondanks zijn nieuwe status als kapitein, zou Charleroi niet te lang moeten aarzelen om hem te verkopen als ze de kans krijgen.

Wat is er gebeurd met Adem Zorgane? Bij zijn komst in 2021 werd de Algerijn al snel een van de sensaties van de Belgische competitie, met 6 assists in 30 reguliere wedstrijden, voordat hij het volgende seizoen 8 assists gaf (en 4 doelpunten scoorde).

Dit deed zijn waarde stijgen en trok de aandacht van vele clubs: met name Marseille en Lyon waren geïnteresseerd in de Zebra, die destijds geschat werd op 6 miljoen euro. Charleroi kon hem echter nog langer houden.

Helaas bleek Zorgane in het seizoen 2023-2024 een schim van zichzelf te zijn en leek hij zijn tijd bij Charleroi gehad te hebben. Hij leverde weliswaar 5 assists, maar zijn houding, gebrek aan betrokkenheid en talloze balverliezen hebben Charleroi op momenten duur komen te staan.

De komst van Rik De Mil had de zaken kunnen veranderen, want kennelijk heeft de coach van Charleroi grote verwachtingen van Adem Zorgane.

Toen hij hem de aanvoerdersband gaf, was dat ook een krachtig gebaar, zelfs als het enigszins verrassend was. Zorgane heeft geen beste relatie met zijn publiek en vertoont geen aanvoerdersmentaliteit op het veld. Al snel denkt men aan meerdere spelers die wellicht geschikter zijn als aanvoerder.

Tegen Antwerp, in zijn eerste wedstrijd als aanvoerder, leek Adem Zorgane de boodschap van zijn coach niet te begrijpen, noch die van de Storm Ultras die via sociale media hadden laten weten dat ze veel meer van hem verwachten. Met 19 keer balverlies, een nonchalante houding en geen echt doorslaggevende pass, speelde Zorgane een van zijn slechtste wedstrijden als Zebra.

Dus als het gerucht klopt en Stade de Reims - onder andere - daadwerkelijk geïnteresseerd is in Adem Zorgane en bereid is om wat miljoenen op tafel te leggen, is het misschien beter voor iedereen als het avontuur hier eindigt.