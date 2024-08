Belgische dromen? Didier Lamkel Zé doet het opnieuw

Geen kleurrijker figuur die de voorbije jaren in het Belgisch voetbal passeerde dan Didier Lamkel Zé. Vorige week was er zelfs even sprake van dat hij terug zou komen naar ons land. Gekker maak je het soms echt niet. En ondertussen loopt het de spuigaten uit met hem.

Didier Lamkel Zé maakte de voorbije jaren enkele passages in de Jupiler Pro League, al werd over hem vaak over extrasportieve zaken gesproken, waarbij de Kameroener vooral negatief in beeld kwam. Toch blijft hij echt een figuur.

Tijdens de tweede helft van het voorbije seizoen werd hij door Hatayspor uitgeleend aan Metz, maar de aankoopoptie in de deal werd niet gelicht. De Kameroener zit momenteel zonder club. Volgens Africafoot zou Lamkel Zé op heel wat interesse kunnen rekenen uit Azië én… de Jupiler Pro League.

Standard Luik zou de ex-speler van Antwerp en Kortrijk er graag willen bij hebben gehad. Toch leek het er niet meteen op dat hij zou gaan tekenen op Sclessin, want er waren vele andere gegadigden voor de Kameroense winger.

Dan toch niet naar Rusland

Er lag een contract voor twee seizoenen voor de Kameroener klaar op Sclessin. Lamkel Zé zou geen interesse hebben in een deal met een exotische club, maar openstaan voor aanbiedingen uit België, Frankrijk en Rusland is te horen bij zijn zaakwaarnemer.

Uiteindelijk kwam er voorlopig geen groen licht vanuit België en daarna leek Lamkel Zé te gaan tekenen bij FC Dynamo Makhachkala. Alles was in orde, de deal was in kannen en kruiken ... en vervolgens blies Lamkel Zé de deal op. Toch weer Belgische hoop? We volgen het met u mee op!