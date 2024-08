Thomas Foket heeft meteen heel mooie boodschap die supporters Anderlecht graag gaan horen

De kogel is door de kerk. Thomas Foket is een mauve. En daar is hij zelf ook bijzonder tevreden mee, zoveel is duidelijk. De rechtsachter spreekt over een kinderdroom die uitkomt, aldus de speler zelf.

Vrijdag legde Thomas Foket met succes zijn medische tests af bij RSC Anderlecht. Hij tekent een contract voor drie seizoenen bij paarswit. Foket maakt de overstap van Reims, dat hem gratis liet gaan als bedanking voor bewezen diensten. De gewezen Rode Duivel is zo na episodes bij KAA Gent en KV Oostende opnieuw in ons land. RSC Anderlecht heeft de deal ondertussen officieel bevestigd en ook via de sociale media hard in de verf gezet, zoveel is duidelijk. Foket is een Sportingboy. 🟣⚪ pic.twitter.com/FhPuUEY1g8 — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) August 3, 2024 Thomas Foket 25. 🇧🇪 pic.twitter.com/rDH3HNrLt4 — ket (@rscafrns) August 3, 2024 1700 → 1070 pic.twitter.com/Sp2yKjaE0Z — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) August 3, 2024 Thomas Foket zelf heeft op de webstek van RSC Anderlecht ondertussen ook gereageerd op de deal. Hij is bijzonder tevreden met zijn nieuwe club. “Dit is letterlijk een kinderdroom die uitkomt. Ik ben al sinds kindsbeen af supporter van deze prachtige club." "Het speelde altijd wel in mijn hoofd om hier ooit te kunnen spelen, en het is een zalig gevoel om nu écht dit truitje te mogen aantrekken. Ik denk ook dat dit het ideale moment is om deze stap te maken. Het echte werk begint nu pas, ik heb er héél veel zin in."