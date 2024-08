De werven van Club Brugge: blauw-zwart wil nog minstens vier keer incasseren en hoopt op nog meer miljoenen

Volg Club Brugge nu via WhatsApp!

Voor Club Brugge is er geen haast op de transfermarkt. Het haalde al tijdens vorig seizoen een aantal nieuwkomers en heeft al een ticket voor de groepsfase van de Champions League beet. En dus kunnen ze rustig afwachten wat er nog kan gebeuren.

Club Brugge mocht al enkele nieuwe gezichten verwelkomen deze zomer. Met Ardon Jashari, Christos Tzolis, Gustaf Nilsson, Zaid Romero en Hugo Siquet werden vijf nieuwkomers ingehaald, Nordin Jackers werd definitief ingelijfd. Daarbij werd ook al heel wat geld uitgegeven.

Een sterkhouder van Cercle Brugge, een belangrijke speler van Union SG en een doelman die eigenlijk nog van OH Leuven was: de versterkingen zogen ook voor verzwakkingen elders. Sterk ingekocht voorlopig van Club Brugge.

© photonews

Op zich zijn er dan ook geen versterkingen meer nodig, tenzij er plots een waanzinnig bod op een sterkhouder zou binnenkomen natuurlijk. Maar stabiliteit lijkt andermaal het devies te zijn bij de Bruggelingen.

Doordat ze pas in september in Europa moeten spelen, is er sowieso geen noodzaak om nog snel actie te ondernemen. Al mag er op uitgaand vlak wel nog wat gebeuren, want tot op heden werd enkel afscheid genomen van Roman Yaremchuk.

Uitgaande werven nu van groter belang?

Hij kwam voor meer dan zestien miljoen euro naar Jan Breydel, maar kon nooit doorbreken voor blauw-zwart. En dus werd na een uitleenbeurt richting Spanje nu een definitieve deal richting het Griekse Olympiakos bereikt.

Maar er zijn nog een aantal extra werven. Zo moet ook Dedryck Boyata nog steeds vertrekken bij Club Brugge. De ex-Rode Duivel werd in de zomer van 2022 nog voor 2 miljoen euro weggehaald bij Hertha BSC, maar had het moeilijk in Jan Breydel.

Maar er zijn nog een paar extra spelers die 'moeten' vertrekken. In principe is het de bedoedling dat Philip Zinckernagel, Kamal Sowah en Faitout Maouassa nog vertrekken deze zomer. Op hen wordt niet meer gerekend.

Zinckernagel maakte wel de voorbereiding mee, maar zat niet eens in de selectie tegen KV Mechelen. Bovendien gaat hij zijn laatste contractjaar in, dus is het een ideaal moment als ze nog op hem willen gaan cashen.

Vier vertrekkers, of toch tot acht?

Bij Sowah is het ongeveer hetzelfde. Ook hij past niet meer in de plannen van blauw-zwart en ziet zijn contract na dit nieuwe seizoen aflopen. En dat kan ook gezegd worden van Maouassa, een miljoenentransfer die zich nooit kon doorzetten.

Verder kan blauw-zwart misschien nog wel flink cashen. Raphael Onyedika maakte heel wat indruk de laatste seizoenen. Club is aan het onderhandelen met clubs uit Saudi-Arabië en Engeland. Een vertrek lijkt dan ook tot de mogelijkheden te behoren.

Ook vooraan is er nog wel wat interesse in spelers, al is er tot op heden nog niets écht concreet voor Ferran Jutgla, Andreas Skov Olsen en Antonio Nusa. Zij kunnen enkel weg bij een goed bod, en dan moet er wel een vervanger klaarstaan. Zeker nog werk aan de winkel, maar geen haast.