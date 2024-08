Ex-Anderlecht-speler komt terug op incident tussen vader en paars-witte fans: "Het was niet de juiste manier om te reageren"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Noah Sadiki moet dit seizoen een voortrekker worden bij Union SG. De 21-jarige middenvelder vertrok vorige zomer bij Anderlecht om voor de Brusselse concurrent te tekenen. De relatie met de paars-witte fans kreeg daardoor een serieuze knauw en vader Sadiki wierp daarna nog wat olie op het vuur.

Vader Sadiki vergeleek Anderlecht met een schotelvod nadat zijn zoon heel wat beledigingen moest slikken van de paars-witte fans. De speler zelf beweert dat het zijn prestaties niet beïnvloedde, maar geeft wel toe dat hij het naast het veld moeilijk had.

"Ik heb veel beledigende berichten ontvangen die ik niet verdiende, maar mensen doen wat ze willen... Ik moest proberen de fouten van mijn vader te verbergen. Ik heb er snel met hem over gesproken en hij begreep snel dat het niet de juiste manier van handelen was", vertelt hij nu in La Dernière Heure.

"Mensen hebben hem uitgedaagd, maar hij moest slimmer zijn dan zij. Mentaal ben ik erg sterk gezien alles wat ik al in mijn leven heb meegemaakt. Sommige spelers zouden alles hebben opgegeven na wat ik heb meegemaakt, zoals de beledigingen die ik kreeg bij mijn transfer van Anderlecht naar Union."

Maar op een gegeven moment werd het voor de entourage van Sadiki ook te veel. "De rol van mijn vader? Hij heeft me altijd beschermd, heeft nooit een van mijn wedstrijden gemist en was mijn allereerste trainer."

Vader Sadiki kwam dan ook met die veel gedeelde video waarin hij het hele paars-witte huishouden beledigde. "Gezien alles wat hij voor mij heeft gedaan, begrijp ik de frustraties die hij had, maar het was niet de juiste manier om te reageren."