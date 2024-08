OFFICIEEL: Voormalige spits van Antwerp, Westerlo en Cercle Brugge kiest voor nieuw avontuur in derde nationale

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

William Owusu heeft een nieuwe club gevonden. De 34-jarige spits gaat aan de slag bij KSK Londerzeel in derde nationale.

William Owusu is geen onbekende in de Belgische voetbalwereld. De voormalige speler van onder meer Cercle Brugge, Westerlo en Antwerp heeft een nieuwe uitdaging beet.

De Ghanees gaat zo op zijn 34e aan de slag bij KSK Londerzeel, dat maakte de club op woensdag zelf bekend. Daar zal hij aantreden met het nummer 9.

Volgens HLN tekende hij er een contract van één jaar. De club doet zo een serieuze transfer. Afgelopen seizoen was Owusu nog actief bij Dessel Sport.

Toen hij nog onder contract lag bij Sporting CP, werd hij uitgeleend aan KVC Westerlo en Cercle Brugge. Nadien kwam hij in 2014 bij Antwerp terecht.

Daar werkte hij mee aan de opmars van de club. In 139 wedstrijden voor de Great Old maakte hij 42 doelpunten en kon hij zes assists geven. Vijf jaar nadien vertrok hij naar de Verenigde Arabische Emiraten om later weer terug te keren naar België.