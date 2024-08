Zware slag voor Anderlecht: Jan Vertonghen staat weken aan de kant

Jan Vertonghen zal er morgen niet bij lopen tegen OH Leuven. De verdediger en kapitein van paars-wit heeft last aan de achillespezen en zal de komende weken niet beschikbaar zijn. Een zware slag voor paars-wit dat met Jan-Carlo Simic slechts één echte verdediger overhoudt...

Vertonghen heeft last van een overbelasting aan beide achillespezen. Er is niets gescheurd, maar de verdediger zal wel twee tot drie weken rust moeten nemen. "Hij kwam uit het EK en heeft geen volledige voorbereiding gehad", aldus Brian Riemer. "Het gevoel is inderdaad dat we hem 2-3 weken zullen missen, maar dat valt moeilijk te zeggen met zo'n blessure."

Een zware klap voor Anderlecht, dat naast Jan-Carlo Simic enkel nog jeugdspelers heeft die niet helemaal klaar zijn voor een basisplaats op die positie. "Dat zou een grote klap zijn voor elke club die Jan Vertonghen moet missen."

"We hebben nu inderdaad nog maar één centrale verdediger beschikbaar. We zoeken naar transfers, maar het moet de juiste speler zijn tegen de juiste prijs."

Simic-Leoni?

Simic koppelen aan Théo Leoni is een optie. Maar de 19-jarige Simic is natuurlijk geen Vertonghen qua leidersschap en sturing. "Theo is een optie, maar hij is ook een belangrijke speler op ons middenveld. Leg trouwens de druk bij mij en niet bij Simic hé. Die jonge gast moet nu niet met extra druk gaan spelen", vroeg Riemer.

Riemer heeft wel nog andere opties in zijn kern. "Moussa N'Diaye is er daar één van. Hij heeft meer ervaring op die positie, maar hij heeft dan weer niet de kalmte van Theo. Sardella? Nee, dat zou een optie geweest zijn als het probleem zich op rechts situeerde. ik speel liever met toch één linksvoetige centraal. Ik zal mijn instinct moeten volgen."

Augustinsson is dan weer nog niet klaar. "Hij speelde zijn laatste wedstrijd begin juni met Zweden. Hij trainde bij Sevilla op een laag niveau qua intensiteit. Hij komt nog maar voor 10 minuten in aanmerking. Foket? Die is meer klaar."