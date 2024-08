Geen Sébastien Pocognoli op de persconferentie: assistent-coach van Union zag ook positieve zaken na nederlaag in spektakelstuk tegen Westerlo

Union SG heeft zaterdagavond met 4-3 verloren op het veld van KVC Westerlo. Bij de bezoekers kwam assistent-coach Bart Meert spreken, aangezien Pocognoli een rode kaart kreeg tijdens de wedstrijd.

Geen Sébastien Pocognoli op de persconferentie. De coach van Union pakte een rode kaart tegen het einde van de wedstrijd. Toen Rommens met de bal buiten leek te lopen en de scheidsrechter niet floot, besloot de coach om in Rommens zijn weg op het veld te gaan staan.

#WESUSG | Sébastien Pocognoli vergat even dat hij geen speler meer was. 😅🟥 pic.twitter.com/UWEKPDfkkw — DAZN België (@DAZN_BENL) August 10, 2024

Union SG speelde geen goede wedstrijd op Westerlo. "Ik denk dat we de wedstrijd heel goed aanvatten, we scoorden ook na vier minuten. Maar daarna volgden een paar foutjes die we ook tegen Praag hebben gemaakt", merkte coach Meert op.

"We maakten het onszelf iets te moeilijk bij het uitvoetballen en daarna volgde die vrije trap. Niets op aan te merken, dat was een prachtig doelpunt. Dan kwam die snelle inworp van Westerlo waarbij we niet in positie stonden", gaat hij verder.

Union kon op een bepaald moment blij zijn dat het 'slechts' 4-1 stond. "Westerlo maakte dan verdiend 3-1. In de tweede helft kwamen we er nog dicht bij op het einde, maar laten we eerlijk zijn, dat had niet verdiend geweest."

"Het positieve aan onze wedstrijd: we hebben niet opgegeven. Ik weet dat we vandaag misschien niet het echte Union hebben gezien. Dat kan ook moeilijk, als je ziet welke veranderingen er zijn geweest. Maar het DNA van Union, nooit opgeven, zijn we blijven vasthouden. Westerlo had een vijfde en een zesde doelpunt kunnen maken. "

Union pakte zo 4 op 9 aan het begin van de competitie, zeker niet de start waarop gehoopt werd in Brussel. "We komen een aantal keer goed weg, het had niet verdiend geweest. Voor Westerlo was dat wel het geval", besluit Meert.