Heeft Anderlecht zich vergist? "Hij zal op termijn de vaste nummer 9 van de Rode Duivels worden"

Lucas Stassin heeft zich herpakt bij Westerlo. De 19-jarige aanvaller zet enorme stappen bij de club.

Lucas Stassin is zich flink in de kijker aan het spelen. Volgens Sacha Tavolieri zijn er verschillende clubs geïnteresseerd. In België zou KRC Genk hem graag zien komen.

Met zijn 9 doelpunten en 3 assists vorig seizoen heeft Stassin het vertrouwen teruggevonden dat Brian Riemer hem niet gaf bij Anderlecht. En hij is al sterk begonnen met twee doelpunten in de eerste wedstrijd tegen Cercle Brugge.

In de Kempen is Stassin een lokale trots: "Als je zijn efficiëntie ziet, durf ik te zeggen dat hij op termijn de nummer één spits van de Rode Duivels zal worden. Hij is een van de beste afmakers die ik ooit aan het werk heb gezien", vertelde CEO Hasan Cetinkaya bij La Dernière Heure.

Klaar voor het buitenland?

Ook Guillaume Gillet, die hem onder zijn hoede had bij RSCA Futures, heeft niets dan lof. "Als hij zo doorgaat, zullen er in Europa deuren zich voor hem beginnen te openen. Ik ben er zeker van dat teams uit verschillende landen hem al aan het volgen zijn. Persoonlijk zie ik hem wel eindigen in de Bundesliga."

Vorige zomer konden de Kemphanen hem voor 1,5 miljoen euro wegplukken bij Anderlecht. In totaal speelde hij bij RSCA Futures toen 29 wedstrijden waarin hij 15 keer kon scoren.