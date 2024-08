'Antwerp krijgt stevig prijskaartje te horen van talentvol transfertarget'

Het huiswerk van Antwerp op de transfermarkt is nog lang niet klaar. Inkomend en uitgaand zal er nog wel wat bewegen bij Antwerp.

George Ilenikhena en Jurgen Ekkelenkamp zijn al vertrokken bij Antwerp, terwijl ook Alhassan Yusuf dicht bij een vertrek staat. Al kunnen ook nog Jean Butez, Zeno Van Den Bosch, Mandela Keita en Vincent Janssen nog vertrekken.

Met Tjaronn Chery, Rosen Bozhinov, Ayrton Costa en Denis Odoi ook al wel wat nieuwkomers bij. Het huiswerk van Antwerp is echter nog af. Vooral het middenveld zal nog versterkt moeten worden, want daar staat nu ook Denis Odoi.

Antwerp lonkt naar middenvelder Amane

Volgens Sacha Tavolieri maakt Antwerp nog altijd werk van de komst van 21-jarige Romeo Amane. Hij was in januari ook al in beeld na het vertrek van Arthur Vermeeren naar Atlético Madrid. Toen huurde Antwerp Eliot Matazo van AS Monaco.

Amane speelt bij het Zweedse BK Häcken, waar hij dit seizoen al goed was voor drie goals en drie assists in 20 wedstrijden. De Ivoriaan geniet echter ook interesse van Augsburg en Southamptom.

BK Häcken zou zo'n 5 miljoen euro willen voor Amane, zijn marktwaarde ligt wordt op zo'n 4,5 miljoen euro geschat. Afwachten of Antwerp dat bedrag wel op tafel zal willen leggen.