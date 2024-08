Zwaar gefrustreerde STVV-overblijver heeft overduidelijke boodschap voor zijn bestuur: "Ik heb bijgetekend omdat ik ambitie had om top acht te spelen"

Hij moest op zijn lip bijten of hij zou nog een pak straffer uit de hoek zijn gekomen. Rein Van Helden kon na de 6-1-pandoering op Antwerp niet lachen en hij keek daarbij vooral naar zijn bestuur. Hij wil versterkingen zien, want op deze manier gaat STVV een heel moeilijk seizoen tegemoet.

Meer nog, met deze kern komen ze sowieso in de problemen. Op zijn persconferentie drong coach Christian Lattanzio aan op versterkingen die er snel moeten staan. Ook Van Helden liet zich daarover uit. "Voor mij moeten er snel transfers komen ja."

Van Helden is één van de jongens die bleef terwijl hij de halve basisploeg zag vertrekken. "Pas op, vandaag waren we gewoon niet scherp genoeg en dat lag niet enkel aan de kwaliteit. We moeten de bal ook zelf tegen de netten rammen. We hebben 2-3 goeie mogelijkheden om de 1-1 te maken en dan krijgen we zo'n klotegoal tegen."

"We speelden onze beste helft van de voorbereiding tot nu. Wat moet ik er meer over zeggen? Vorig jaar zou dat niet gebeurd zijn. Het is gewoon echt moeilijk momenteel. Het was niet goed genoeg, maar de score is wel overdreven."

Al was het jeugdproduct ook streng. Hij spaarde zijn ploeggenoten, maar was harder voor de mensen die de transfers moeten doen. "Ik ben niet de man om anderen te wijzen op hun fouten. Zeker niet nadat we er zes binnen kregen. Het is gewoon heel frustrerend. Ik heb bijgetekend met de ambitie om top acht te spelen. Dat kan nog, maar dan moet er wel iets veranderen."

Zes goals tegen, dat was de verdediger inderdaad nog niet overkomen. "Zulke goals kunnen niet. Bij die eerste krijgt Tjaronn alle tijd. Die mag niet vrij staan hé. Ik vind van mezelf dat ik nog een ok wedstrijd heb gespeeld, maar dat kan je niet zeggen als je er zes hebt binnengekregen."

Binnenskamers gaat hier dus duidelijk nog een aardig woordje over gesproken worden, want de frustratie druipte er inderdaad vanaf...