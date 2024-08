'Revalidatie bijna voorbij: dan toch transfervoorstel op tafel voor Pierre Dwomoh'

De transfersoap rond Pierre Dwomoh blijft duren. Nu zou hij toch opnieuw vertrekken bij Royal Antwerp FC.

Pierre Dwomoh ligt nog een jaar onder contract bij Royal Antwerp FC. Bij de start van de voorbereiding leek hij helemaal niet meer welkom op de Bosuil en moest hij hopen op een transfer.

Trainer Jonas De Roeck leek de deur vorige week op een kier te houden. De revalidatie van Dwomoh zit er bijna op, waarna hij wel eens zou kunnen aansluiten bij de A-kern.

Dwomoh paste de voorbije jaren niet in de plannen van trainer Mark van Bommel. Vorig seizoen werd hij nog uitgeleend aan RWDM, waar hij het zeker niet slecht deed.

Volgens Het Nieuwsblad zou er nu toch weer een transfer in de maak zijn. Het Saoedische Al-Fateh SC, de ploeg van Jason Denayer, zou Dwomoh naar de woestijn willen halen.

Er zou een loon van twee miljoen euro per jaar klaarliggen voor Dwomoh. De 20-jarige middenvelder traint voorlopig nog altijd apart bij The Great Old.

Welke transfersom er met een mogelijke overgang gemoeid is, is momenteel niet echt duidelijk. Volgens Transfermarkt is Dwomoh op dit moment 2,5 miljoen euro waard.