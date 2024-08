'Antwerp is niét onder de indruk van Engels bod en weigert twaalf miljoen euro voor sterkhouder'

Mandela Keita staat op het punt om een transfer te maken naar Engeland. Antwerp FC heeft zich inmiddels neergelegd bij het vertrek van de middenvelder. Maar dat wil niet zeggen dat de roodhemden hem voor een appel en een ei laten vertrekken.

We schreven eerder al dat half Engeland aan de mouw van Mandela Keita trekt. Antwerp FC kreeg al een telefoontje van Manchester United, terwijl ook uit de Championship - daar zijn Norwich City en Leeds United geïnteresseerd - de nodige interesse komt.

Het Laatste Nieuws weet dat Southampton FC de meeste concrete optie is op dit moment. The Saints zaten al rond de tafel met The Great Old én deden al een openingsbod op de 22-jarige Leuvenaar. Al was dat niet naar de zin van Antwerp.

© photonews

Southampton stelde een deal voor waarin Keita tot het einde van het seizoen wordt gehuurd. Vervolgens zou er een verplichte aankoopoptie van twaalf miljoen euro in de overeenkomst vervat zitten.

Antwerp heeft zich al neergelegd bij het vertrek van Keita, maar wil enkel meewerken aan een definitieve én directe transfer. Bovendien is ook het bod van twaalf miljoen euro voor Het Stamnummer Eén niet voldoende.

Wat wil Antwerp FC verdienen aan de transfer van Mandela Keita?

Ter vergelijking: Transfermarkt schat de marktwaarde van de 22-jarige middenvelder op dertien miljoen euro. Antwerp hoestte zelf acht miljoen euro op (drie miljoen euro aan huurgelden + vijf miljoen euro aan transfersom, nvdr.) om Keita weg te halen bij OH Leuven.