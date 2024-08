Union SG en Genk hebben versterking nodig en vissen naar dezelfde speler van ... Juventus

Doorgebroken spelers halen uit het buitenland? Dat is al jaar en dag geen optie meer voor Belgische clubs. Eens te meer is de Jupiler Pro League een transitcompetitie geworden, met af en toe een flinke huurdeal.

Toch zijn er af en toe al eens deals te maken met jonge talenten of spelers die bij hun topploeg in het buitenland niet aan de bak komen. In die optiek is er nu ook de zaak van Livano Comenencia van Juventus Turijn.

Tot de zomer van 2023 speelde hij nog voor PSV Eindhoven, waar hij heel wat indruk maakte. Bij de Lampenclub zat hij al sinds 2011 in de eigen jeugd, maar vorige zomer koos hij voor een nieuw avontuur in Italië.

Daar kon hij zich vorig seizoen niet doorzetten in de A-kern, al speelde hij bij de beloften van De Oude Dame wel een prima seizoen. Uiteindelijk kwam hij tot drie doelpunten en zeven assists over alle competities heen.

Het zou hem van de Italiaanse derde klasse (Serie C) sneller dan verwacht opnieuw naar het hoogste niveau kunnen tillen. Volgens diverse bronnen zou hij namelijk in de belangstelling staan van heel wat clubs.

Zowel Union SG en KRC Genk zouden hem er graag bij hebben. De speler heeft een marktwaarde van 800.000 euro, maar over een transfersom is nog niets geweten. Hij ligt nog tot juni 2025 onder contract bij Juventus.