OFFICIEEL: RSC Anderlecht heeft zijn vierde versterking eindelijk binnengehaald

RSC Anderlecht was nog dringend op zoek naar defensieve versterking. Deze hebben ze eindelijk gevonden bij het Engelse Brentford.

Anderlecht heeft zijn vierde versterking van het nieuwe seizoen te pakken. Ze hengelen Mathias Zanka Jorgensen van Brentford gratis binnen in het paars-witte schip van Brian Riemer. De 34-jarige Deen tekent een contract voor één seizoen (met optie) bij de Brusselse club.

Jorgensen onderging de afgelopen dagen zijn medische testen bij Anderlecht en tekende vandaag zijn contract bij Anderlecht. De Deense centrale verdediger is geen onbekende van Brian Riemer. Zij werkten in het verleden al samen bij Brentford en is een welkome versterking voor Anderlecht. Door de blessure van Jan Vertonghen is het defensieve compartiment bij Anderlecht dun bevolkt.

Jorgensen speelde 37 keer voor de nationale ploeg van Denemarken. Hij had ook de mogelijkheid om te tekenen bij FC Kopenhagen, maar koos ervoor om te kiezen voor een avontuur bij Anderlecht. In het verleden kwam de verdediger ook uit voor PSV, Fenerbahçe en Düsseldorf.