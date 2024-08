📷 'Club Brugge haalt linksback voor de toekomst binnen'

Club Brugge kijkt op de transfermarkt veel verder dan alleen de spelers die het nodig heeft om dit seizoen tot een nieuwe landstitel te komen. Ook richting de (nabije) toekomst worden de nodige deals gesloten.

Transferjournalist Sacha Tavolieri laat op zijn officiële kanalen weten dat Club Brugge zo goed als rond is met Serigne Fallou Colly. Het gaat om een linksback, geboren in 2006.

Hij komt over van de Senegalese club Amitié FC. Volgens Tavolieri tekent de youngster een contract voor drie seizoenen bij Club Brugge, met een optie voor nog eens een extra seizoen eraan toe te voegen.

Coly zal starten bij Club NXT in de Challenger Pro League en van daaruit kans maken om zich bij de A-kern van Club Brugge te voegen.

De speler moet zijn medische proeven afleggen. Eenmaal die hebben plaatsgevonden kan zijn contract getekend worden en de transfer wereldkundig gemaakt worden.

