'In de wedstrijdselectie, maar Anderlechtspeler zo goed als rond met nieuwe club'

Bij RSC Anderlecht wordt er druk gewerkt aan transfers. Volgens een Oostenrijkse bron staat Kristian Arnstad op tekenen bij Rapid Wenen.

Jesper Fredberg heeft voor RSC Anderlecht het nodige werk op tafel liggen. Er moet nog de nodige versterking komen, maar er zijn ook enkele spelers die de club nog moeten verlaten tijdens deze zomermercato.

Dat geldt ook voor Kristian Arnstad. De 20-jarige Noor stond gisteren nog in de selectie van Brian Riemer voor het duel van vanavond in Mechelen, maar volgens LAOLA is de speler al in Oostenrijk om zijn transfer af te ronden.

Arnstad zou in overleg zijn met Rapid Wenen. Hij zou zondag ook de wedstrijd tegen WSG Tirol bijwonen, zo schrijft het Oostenrijkse medium nog. Dat Arnstad in Oostenrijk is, klopt niet. De speler zit zaterdagavond op de bank bij Anderlecht.

Toch is het nieuws niet uit de lucht gegrepen. Ook Het Nieuwsblad bevestigt ondertussen dat Arnstad dicht bij een overgang naar Rapid Wien staat. De middenvelder speelde 68 wedstrijden voor Anderlecht en kwam ook 18 keer uit voor de Noorse beloftenploeg.

Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt op 2 miljoen euro geschat. Het contract van Arnstad in het Lotto Park loopt nog tot eind dit seizoen, waardoor de Oostenrijkers een transfersom op tafel zullen moeten leggen.