Coosemans werd 'getrakteerd' door supporters van KV Mechelen: "Het smaakte!"

Colin Coosemans is week na week de beste speler bij Anderlecht. Dat zien de supporters van de tegenstander blijkbaar ook. Bij een blessurebehandeling kreeg de doelman van Anderlecht een hoop bier over zich.

Coosemans bedankte de journalisten toen ze hem als man van de match aanduidden. "Het is waar dat ik een paar goede reddingen heb gemaakt. De moeilijkste? Misschien de eerste, ook al was die pijnlijk", zei hij over die bal in zijn edele delen. "Maar in de tweede helft heb ik ook een paar mooie sprongen gemaakt. Ik voelde me goed."

In de tweede helft kreeg hij een bierdouche van de Mechelse supporters terwijl hij in zijn doelgebied werd behandeld. "Het smaakte goed," zei Coosemans met een glimlach.

Coosemans speelde ooit nog voor KV Mechelen, maar vertrok toen naar Gent en dat werd hem kwalijk genomen. "Ik heb hier een mooie tijd gehad, al was het einde wat pijnlijk. Dus dat is mogelijk. Er is veel gezegd over dat vertrek, maar ik heb altijd mijn versie voor mezelf gehouden."

Coosemans lijkt ook een goeie voetballer te zijn. Hij verstuurde zelfs lange ballen met zijn linker. "Het is waar dat ik praktisch even sterk ben met mijn linker- als met mijn rechtervoet. Daardoor weten de tegenstanders niet van welke kant ik onze aanval ga starten."

Bij Cercle Brugge was Coosemans vorig seizoen ontroerd dat hij mocht spelen. Ondertussen went hij eraan om basisspeler te zijn. "Al die jaren heb ik dus niet voor niets gewerkt."