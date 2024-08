Anderlecht heeft er een heel groot wapen bij dat ze vorig seizoen ontbraken: "Hij zei me dat ik er volgende keer moet afblijven"

Jan-Carlo Simic gaat er nog een stevige klant aan hebben... Mathias Zanka Jorgensen maakte een sterk debuut tegen KV Mechelen. De ervaren Deen is gehaald als back up voor Vertonghen en Simic, maar we zijn niet zeker of Brian Riemer straks niet naar een heel ervaren centraal duo gaat grijpen.

Zanka zat meteen in de match en had misschien wel gescoord als Augustinsson van zijn kopbal was afgebleven. "Dat heeft hij me ook gezegd", lachte de linksachter. "Volgende keer blijf je eraf hé! Maar ik was niet zeker of hij zou binnengaan en beter zo."

Augustinsson kent Zanka goed. Ze speelden twee jaar samen bij Kopenhagen. "Hij is een leider. Hij heeft zoveel ervaring en kan anderen beter maken. Hij heeft présence en een goed kopbalspel."

Dat laatste zou voor Anderlecht wel eens belangrijk kunnen worden, want op corners of vrije trap had paars-wit vorig seizoen weinig in te brengen in de zestien. Daarnaast lijkt hij ook nog eens een heel goeie lange bal te hebben.

“Ik ben tevreden met mijn debuut, mijn wedstrijd en vooral de overwinning. Met een assist meteen. Al kwamen we zeker gevleid op voorsprong voor de rust. De supporters hielpen ons door de moeilijke momenten", zei Zanka zelf.

"We hebben een jong team en niet zo heel veel ervaren spelers. De coach kent me en weet wat ik kan. Hij weet perfect hoe hij mij in het elftal kan integreren”, vertelde ‘Zanka’ na de match.