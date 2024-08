Anderlecht contracteert nieuw toptalent en broer van Rode Duivel: "Veelzijdige speler die kan scoren"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Anderlecht heeft de laatste jaren enorm hard gewerkt om een fantastische jeugdopleiding te creëren. Daarom hebben de laatste jaren ook veel jeugdspelers hun debuut mogen maken voor het eerste elftal van Paars-wit. Nu duikt het volgende talent alweer op in Neerpede.

Joakim Lavia heeft maandag zijn eerste professionele contract getekend bij RSC Anderlecht. De jonge middenvelder heeft zich voor de komende drie seizoenen aan de club verbonden.

De naam Lavia komt je wellicht bekend voor. Joakim is namelijk de jongere broer van Romeo Lavia, die ook zijn jeugdopleiding bij Anderlecht doorliep. Romeo speelt momenteel bij Chelsea in de Premier League en is inmiddels Rode Duivel.

Joakim en Romeo arriveerden in 2016 samen op Neerpede. Sindsdien heeft Joakim zijn hele carrière bij RSCA doorgebracht, van de U6 tot de U16. Romeo vertrok in 2020 voor een avontuur bij Manchester City.

Academy Director Mikkel Hemmersam spreekt vol lof over Joakim Lavia: "Joakim is erg veelzijdig en kan op meerdere posities op het veld spelen. Hij combineert snelheid met een goede techniek. Hij is ook een beslissende speler die kan scoren en de aanval kan opzetten.”

Dit seizoen speelt hij bij de U16 onder leiding van Yannick Kindermans. Het grote doel van Lavia is om zijn debuut te maken voor het eerste elftal en te spelen voor een vol Lotto Park.