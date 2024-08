Bosko Sutalo over zijn eerste weken bij Standard: "Ivan Leko is een coach die vergelijkbaar is met Gasperini"

Bosko Sutalo is bij Standard om zichzelf opnieuw uit te vinden, na twee moeilijke seizoenen bij Dynamo Zagreb. De Kroatische centrale verdediger heeft gesproken over het begin van het seizoen van de Rouches, evenals over de verzoeken van Ivan Leko aan hem.

Vandaag was de eerste persconferentie als speler van Standard voor Bosko Sutalo. De Kroatische centrale verdediger keek terug op het begin van het seizoen van de Rouches, en op zijn eerste stappen langs de Maas.

"Ik voel me hier erg goed, ik ben erg blij dat ik ben gekomen. Iedereen heeft een goede voorbereiding gedaan, de competitie is begonnen en de resultaten zijn vrij positief. Tegen Kortrijk verliezen we natuurlijk punten. Het was moeilijk met de rode kaart. We hebben ons voorbereid op deze wedstrijd tegen Beerschot, we willen een goede prestatie leveren voor onze supporters en de drie punten pakken."

Samen met David Bates en Ibe Hautekiet vormt Sutalo een solide verdediging. Verrassend solide, eigenlijk, voor een trio dat elkaar twee maanden geleden nog niet kende.

"We hebben een goede connectie, we hebben veel gewerkt voor het seizoen. Ik ben een speler die graag de bal heeft. Aan het begin van mijn carrière speelde ik veel in een 3-mansdefensie. Bij Osijek, Atalanta en Verona speelden we in dit systeem. Je moet een soldaat zijn, vooral om op deze manier te spelen. Aggressief zijn en naar de coach luisteren."

"De coach vertelde me om hard te werken, de intensiteit is hoog in België. Leko is vrij gelijkaardig aan Gasperini in hoe hij werkt. Ik moet snel vooruit spelen na het winnen van het duel. Ruimte innemen, verdedigen, communiceren,... Er is nog ruimte voor verbetering. Persoonlijk heb ik tot nu toe goed gespeeld, maar ik kan nog beter."