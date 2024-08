Duiventil bij Genk: ook deze belangrijke speler staat nog op vertrekken en onderhandelingen zijn al opgestart

We hoeven u niet te vertellen dat Genk er na 6 september helemaal anders gaat uitzien dan vorig seizoen. Er zijn weer heel wat vertrekkers, maar ook heel wat nieuwkomers. En het is nog niet gedaan in de Cegeka Arena.

De volgende die gaat vertrekken is Carlos Cuesta. De Colombiaanse verdediger van KRC Genk werd al eerder gelinkt aan verschillende Italiaanse ploegen en nu is duidelijk welke club concreet belangstelling heeft. Volgens Het Belang van Limburg heeft Torino FC zich gemeld voor de diensten van de 25-jarige verdediger. Dit nieuws komt te midden van geruchten over versterkingen die de Italiaanse club op de defensieve positie zoekt. De interesse van Torino in Cuesta komt niet als een verrassing. De club uit Turijn is al enige tijd actief op de Belgische markt op zoek naar verdedigende versterking. De afgelopen weken werden ze in verband gebracht met verschillende andere verdedigers uit de Jupiler Pro League, zoals Jorne Spileers van Club Brugge, Stelios Andreou van Charleroi, en vooral Zeno Van Den Bosch van Antwerp. De onderhandelingen met Van Den Bosch liepen echter niet zo vlot, wat mogelijk heeft geleid tot Torino’s focus op Cuesta. Genk lijkt bereid mee te werken aan een transfer van Cuesta, uit erkentelijkheid voor zijn lange staat van dienst bij de club. Dit zou natuurlijk wel afhankelijk zijn van het juiste financiële bod van Torino. Het feit dat Cuesta vrijdagmiddag niet meespeelt in de oefenwedstrijd tegen Fortuna Sittard, kan een aanwijzing zijn dat een transfer aanstaande is.