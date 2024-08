🎥 Speler van Anderlecht presteerde zorgwekkend zwak tegen Dinamo Minsk: supporter maakt compilatie

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

RSCA heeft geen goede wedstrijd gespeeld tegen Dinamo Minsk, maar is wel met drie punten naar huis gegaan. Zeker de prestatie van Mats Rits was voor verschillende supporters ondermaats te noemen.

We weten dat Brian Riemer graag zou willen beschikken over een creatiever middenveld en nog steeds op zoek is naar de ideale oplossing. En dus zal er zeker nog een spelmaker bij moeten komen de komende weken.

Maar op de nummer 6-positie is op dit moment Mats Rits de enige puur verdedigende optie die hij heeft, in afwachting van mogelijke versterking. Rits maakt echter een erg matige seizoensstart door.

Heel matige Mats Rits

Onnauwkeurig in de opbouw, weinig in harmonie met zijn teamgenoten ... En hij mist ook de impact die een fitte Majeed Ashimeru bijvoorbeeld brengt. En in Mezokovesd, waar RSC Anderlecht Dinamo Minsk tegenkwam, heeft Mats Rits alvast geen punten kunnen scoren.

Mats Rits vs Dinamo Minsk 🥶pic.twitter.com/ygtf3OSExU — Siebe (@ceebeh) August 23, 2024

Een ontevreden Anderlecht-supporter heeft zelfs een compilatie gemaakt van de acties van Mats Rits tegen Dinamo... en die is niet vleiend. Je ziet de middenvelder voortdurend de bal hoog en verkeerde passes geven.

En dat allemaal nog eens met op de achtergrond de muziek van Benny Hill. Het soort compilatie dat Brian Riemer ongetwijfeld al zelf aan Rits heeft moeten laten zien - al zal er op dat moment veel minder gelachen zijn.