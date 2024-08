Officieel: ex-speler Antwerp en Anderlecht trekt naar ... Saoedi-Arabië

Wesley Hoedt heeft een nieuwe stap in zijn carrière beet met een overgang naar Saoedi-Arabië. De club Al Shabab had interesse om de Nederlandse verdediger over te nemen van het Engelse Watford en die deal is nu ook helemaal rond.

De transfer naar de Saoedische competitie is een opvallende wending voor Hoedt, die al een uitgebreide internationale loopbaan heeft opgebouwd. Hij begon zijn professionele carrière bij AZ in Nederland, waarna hij in 2015 de overstap maakte naar het Italiaanse Lazio. Zijn prestaties daar leverden hem een transfer op naar de Premier League, waar hij tekende bij Southampton. Vervolgens had hij korte periodes bij Celta de Vigo, Antwerp en RSC Anderlecht, voordat hij in 2022 naar Watford verhuisde. Hoedt heeft ook zes selecties voor Oranje op zijn palmares staan. Nu heeft hij voor een opvallend avontuur gekozen in Saoedi-Arabië, waar hij bij het Al Shabab van Yannick Carrasco zal aansluiten. From the Tulips 🌷

to the Kingdom of Palms 🇸🇦 From the Tulips 🌷To the Palms 🌴Welcome Wesley Hoedt 🇳🇱to the Kingdom of Palms 🇸🇦 pic.twitter.com/tacWweg00x — AlShabab Saudi Club (@AlShabab_EN) August 23, 2024 Na meer dan 60 wedstrijden voor de Hornets, verlaat de voormalige speler van Lazio, Southampton, AZ en Antwerp nu dus Londen. Op 30-jarige leeftijd zal hij zichzelf een lucratieve ervaring bezorgen. De deal is inmiddels ook officieel aangekondigd door de club. "Van de Tulpen naar de Palmbomen" werd hij bij zijn nieuwe club verwelkomd.