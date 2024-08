'Transfer van sterkhouder Antwerp onhoudbaar? Speler probeert het te forceren, maar ...'

De transferbewegingen bij Antwerp zijn bijlange nog niet gedaan. The Great Old wil nog cashen op een paar spelers en ook nog versterkingen halen. Voor Mandela Keita is er veel interesse en de speler zou zelf ook graag weg willen.

Wordt Keita straks ploegmaat van Romelu Lukaku? De kans zit erin, want vanuit Italië klinkt het dat de middenvelder een serieus alternatief is voor Scott McTominay als mogelijke transfer voor Napoli.

Keita is een (veel) goedkoper alternatief, al gaat Antwerp hem ook niet voor peanuts laten vertrekken. The Great Old betaalde immers zelf in totaal 8 miljoen aan OH Leuven om hem te halen en ze willen minstens het dubbele.

Napoli, of toch Engeland?

Gezien zijn leeftijd en zijn kwaliteiten is dat niet overdreven, zeker als je de prijzen op de huidige transfermarkt bekijkt. Het was ook de bedoeling dat Keita deze zomer een transfer zou maken.

© photonews

Naast Napoli werden ook Rennes en Leicester City al genoemd en hier en daar wordt in Engeland gefluisterd dat de makelaar van Keita hem vooral in Engeland zou proberen te slijten.

Zowel de lonen als de transfersommen zijn daar natuurlijk nog wat hoger dan in pakweg Italië of Frankrijk. Antwerp houdt zolang het kan het been stijf, maar heeft ondertussen door dat een transfer in de pijplijn ligt. Jonas De Roeck gebruikt Keita voorlopig ook maar met mondjesmaat.