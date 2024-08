Zit terugkeer naar Beerschot er ooit in? Tarik Tissoudali zegt waar het op staat

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Beerschot speelt weer in eerste klasse. Tarik Tissoudali zal het voorlopig niet van dichtbij meemaken.

Tarik Tissoudali laat de Belgische voetbalvelden achter zich. De sterkhouder van KAA Gent speelt de komende twee seizoenen in de Griekse competitie.

Hij kijkt met een heel goed gevoel terug op de zes jaar voorbije seizoenen waarin hij slaagde zichzelf te profileren als een belangrijke pion. “Met een heel goed gevoel. Beerschot en Gent zijn twee warme clubs met fantastische supporters”, vertelt hij aan Gazet van Antwerpen.

Hij bouwde uiteindelijk aan veel meer dan enkel zijn voetbalcarrière. “Aan mijn tijd in Antwerpen heb ik vrienden voor het leven overgehouden, zoals Denis Prychynenko en Raphael Holzhauser. Ook in Gent kon ik het met iedereen uitstekend vinden. Ik werd kampioen met Beerschot en won de beker met Gent.”

Die twee prijzen betekenen voor hem evenveel. Denis Prychynenko liet zelfs vallen dat hij ooit samen met Holzhauser en Tissoudali ooit opnieuw voor Beerschot zal spelen. “Denis zegt wel vaker gekke dingen”, lacht Tissoudali.

“Ik heb geleerd dat je in voetbal nooit iets mag uitsluiten. Ik speel de komende twee seizoenen in Griekenland. Wat daarna gebeurt, dat kan ik nu absoluut nog niet voorspellen. Het zou zomaar kunnen dat we ooit nog eens samenspelen. En als het voor iedereen op dat moment juist aanvoelt, waarom niet?”